O que fazer em caso de inalação de fumos

De acordo com a Direção-Geral de Saúde, existem lesões de inalação devidas ao calor que provocam obstrução e risco de infeção. Além da lesão pelo calor, há possibilidade de lesão pelas substâncias químicas do fumo que provocam inflamação e edema com tosse, broncoconstrição e aumento das secreções. Existe ainda a possibilidade de surgirem lesões mais tardias e mais graves, com destruição celular e, que, em casos extremos, causam falência respiratória.

O que fazer em situação de inalação de fumos:

- retirar a pessoa do local e evitar que respire o fumo ou esteja exposta ao calor.

Pesquisar sinais de alarme:

- verificar presença de queimaduras faciais;

- sinais de dificuldade respiratória;

- alteração do estado de consciência

Para mais informações ligue para o Centro de Atendimento do SNS: 808 24 24 24. Em caso de emergência ligue o 112.