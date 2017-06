Passos Coelho cancela todas as iniciativas partidárias previstas para esta semana

O PSD informa em comunicado que Passos Coelho, que já tinha cancelado as iniciativas previstas para hoje, cancelará também as iniciativas partidárias previstas para o resto da semana.

Na segunda-feira, por exemplo, o presidente do PSD teria iniciativas partidárias em Coimbra e iria apresentar, ao final da tarde, a candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Odivelas.

O PSD salienta que Passos Coelho já havia manifestado pesar e solidariedade pela evolução da situação trágica em Pedrógão Grande, durante um evento partidário que decorria em Ansião, na noite de sábado.

Nessa ocasião, o líder do PSD deixou ainda uma mensagem de apreço e reconhecimento ao trabalho dos bombeiros no combate a um incêndio de proporções e consequências trágicas e de que não há memória.

"Agora é o tempo das autoridades atuarem, não é o tempo dos políticos", afirmou no sábado Passos Coelho, sublinhando "toda a confiança" no papel dos agentes de Proteção Civil, bombeiros e autoridades centrais e locais envolvidas no combate às chamas.

Num novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, registam-se 58 mortos, disse hoje, pelas 12:00, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.



Lusa