Rei de Espanha envia mensagem de pesar ao Presidente da República

Na mensagem enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Presidência da República na Internet, Felipe VI afirma ter recebido "com profunda tristeza" a notícia do "trágico incêndio" que deflagrou no sábado à tarde no concelho de Pedrógão Grande, e que causou 61 mortos, segundo a última estimativa.

"Desejo enviar, em meu nome, e no nome do Governo e do povo espanhol, o meu mais profundo sentimento de pesar. Nestes momentos difíceis, a rainha junta-se a mim para pedir-lhe, senhor Presidente, que faça chegar as nossas condolências e todo o nosso apoio e solidariedade aos familiares dos falecidos, com os nossos melhores desejos para uma pronta e completa recuperação dos feridos", acrescenta.

O rei de Espanha reitera a sua "mais alta consideração e estima pessoal" pelo Presidente da República, e dirige, "por seu intermédio, uma cordial saudação às pessoas amigas de Portugal", despedindo-se "afetuosamente".

Segundo uma nota colocada na página da Presidência da República na Internet, Felipe VI já tinha falado hoje por telefone com o chefe de Estado português, ao início do dia, para transmitir "os sentidos pêsames pela tragédia no incêndio de Pedrógão Grande".

O fogo deflagrou ao início da tarde de sábado numa área florestal de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, alastrou-se aos municípios vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, obrigando a evacuar povoações ou deixando-as isoladas.

Segundo o último balanço, feito cerca das 16:00, o incêndio provocou 61 mortos.

