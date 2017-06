Seleção sub-21 envia mensagem de apoio a familiares das vítimas

A mais de três mil quilómetros de Portugal, a comitiva Lusa assegurou que o seu pensamento está também na tragédia que assolou o país e garantiu que vai tentar dedicar a vitória na partida desta terça-feira, frente à Espanha, a todas a vítimas.

"Portugal inteiro está de luto com a tragédia muito grande que aconteceu em Pedrógão. Vamos tentar uma vitória já no próximo jogo para dedicar às vítimas. Esperamos que Deus possa confortar todas as famílias das vítimas", disse hoje o defesa João Cancela, que foi o porta-voz do grupo.

A mensagem da seleção nacional de sub-21 foi transmitida antes do primeiro treino que a equipa portuguesa fez hoje na cidade Gdynia, que será o palco dos dois próximos jogos de Portugal, frente a Espanha, terça-feira, e Macedónia, na sexta-feira.

O último balanço do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e alastrou aos concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos dá conta de 61 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59.

Lusa