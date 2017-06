Tragédia "tocou muito" selecionador e jogadores de Portugal

"Em meu nome e em nome dos jogadores, quero dar uma palavra a todos aqueles que estão em Portugal a sofrer muito. É uma situação que nos tocou muito a todos", afirmou Fernando Santos, após o empate (2-2) frente ao México, em Kazan, na primeira jornada do Grupo A.

Portugal atuou nesse encontro com fumos negros e, antes do início, foi realizado um minuto de silencio em homenagem às vitimas do incêndio de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

O último balanço do incêndio dá conta de 61 mortos e de 62 feridos.

Com Lusa