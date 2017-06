Várias equipas da PJ em Pedrógão Grande

"Temos diversas equipas no local da ocorrência e outras vão a caminho, da Diretoria do Centro, em Coimbra, do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica", estas duas sediadas em Lisboa, afirmou.Segundo a fonte, "a PJ não teve comunicação oficial de que houvesse um incêndio doloso", mas a partir do momento em que há ocorrência de mortes desloca-se para o local".

"Vamos analisar o local da ocorrência, identificar as vítimas e fazer as diligências necessárias", adiantou, sublinhando que estas diligências "demorarão o tempo que for necessário" e que através delas a PJ "irá tentar determinar a origem e causas do incêndio".

Vinte e quatro pessoas morreram no sábado no incêndio que deflagrou durante a tarde numa zona florestal no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que continua a ser combatido na madrugada de hoje.

"Temos a confirmação de 19 vítimas mortais, civis", disse na noite de sábado o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, que explicou que 16 pessoas morreram carbonizadas dentro dos carros em que seguiam, na estrada nacional que liga Figueiró a Castanheira de Pera.

Outras três pessoas morreram por inalação de fumos, no concelho de Figueiró dos Vinhos, acrescentou o secretário de Estado, em declarações aos jornalistas em Pedrógão Grande.Entretanto, já na madrugada de hoje, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o número de mortos subiu para 24.

Lusa