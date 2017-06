Vitória de Guimarães expressa condolências pelas vítimas de Pedrógão

"O Vitória expressa as mais sentidas condolências a todos os que foram atingidos pelo incêndio de Pedrogão Grande, o mais mortal de sempre em Portugal, desde que há registo", lê-se na nota publicada no sítio oficial do emblema vimaranense na Internet.

O clube minhoto endereçou, na mesma nota, "uma mensagem de força, apoio e gratidão a todos os elementos envolvidos no teatro de operações", referindo que, num "momento de grande consternação", partilha a "dor de todos os portugueses".

O último balanço do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e alastrou aos concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos dá conta de 61 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59.

Lusa