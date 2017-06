Brasil manifesta solidariedade ao Governo e povo de Portugal

"O Governo brasileiro recebeu com pesar e consternação a notícia do incêndio florestal ocorrido na região de Leiria, em Portugal, no sábado, que já dura há mais de 24 horas e resultou em mais de 60 mortos e outras dezenas de feridos", lê-se na nota divulgada pelo Governo brasileiro.

De acordo com o comunicado, "o Brasil manifesta, neste momento de dor, sua solidariedade ao Governo e ao povo do país irmão e às famílias das vítimas e faz votos de plena recuperação aos feridos".

"Não há registo de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty, por meio do consulado geral do Brasil em Lisboa, seguirá monitorando a situação", refere o documento.

Segundo a nota, o Governo do Brasil instruiu os "cidadãos brasileiros residentes ou em trânsito na região de Leiria, localidade afetada pelo incêndio, para seguirem as instruções das autoridades locais, de modo a evitar a exposição a riscos adicionais".

O núcleo de assistência a brasileiros do MRE disponibilizou contactos para informações e esclarecimentos aos cidadãos através do e-mail dac@itamaraty.gov.br e dos telefones 00556120308803 e 00556120308804. Ou, ainda, nos plantões de emergência do Consulado Geral de Lisboa, através do telefone 00351962520581 ou pelo plantão consular da subsecretaria geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty pelo telefone 005561981972284.

O número de vítimas, em consequência do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que alastrou a outros municípios do distrito de Leiria, é de 62 mortos e 62 feridos.

Lusa