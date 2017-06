Luto nacional leva parlamento a desconvocar iniciativas previstas para terça-feira

Jorge Lacão (PS), vice-presidente do parlamento, que se encontra a exercer a presidência da Assembleia da República na ausência de Ferro Rodrigues, pediu para que não fossem marcadas novas reuniões para terça-feira, e em relação às já previstas que fossem desmarcadas, explicou à Lusa o secretário da mesa Duarte Pacheco (PSD).

O secretário da mesa da Assembleia disse que se trata de um pedido que os presidentes das comissões devem seguir, o que se está a verificar, tendo já sido formalmente desmarcadas reuniões de comissões previstas.

Na terça-feira realiza-se uma conferência de líderes parlamentares extraordinária para reagendamento dos trabalhos do parlamento, devido à tragédia ocorrida na zona de Pedrógão Grande.

Uma conferência sobre o Aeroporto do Montijo, promovida pela comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, prevista para terça-feira foi igualmente cancelada, "tendo em consideração a declaração oficial de luto nacional", de acordo com um comunicado do parlamento.

Jorge Lacão está em Pedrógão Grande desde domingo, em representação do Presidente do parlamento, já que Ferro Rodrigues se encontra ausente do país.

A acompanhar Jorge Lacão em Pedrógão Grande encontram-se deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar.

O fogo, que deflagrou às 13:43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta de 62 mortos civis e 62 feridos, dois deles em estado grave.

Entre os operacionais, registam-se dez feridos, quatro em estado grave. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

O Governo decretou três dias de luto nacional, até terça-feira.

