Selecionador espanhol sub-21 envia mensagem aos portugueses

O técnico da equipa espanhola, que na terça-feira defronta a seleção portuguesa na segunda jornada do grupo B do Europeu da categoria, deixou hoje as rivalidades desportivas de parte, para, na antevisão ao jogo, enviar "um forte abraço" da comitiva espanhola a todos os que foram assolados pela tragédia de Pedrógão Grande.

"Estamos solidários com as vítimas dos incêndios em Portugal, mandamos a todos um forte abraço", afirmou o técnico dos sub-21 espanhóis.

O fogo, que deflagrou às 13:43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta de 63 mortos civis e 135 feridos, entre os quais 121 civis, 13 bombeiros e um militar da GNR. Dos 135 feridos, sete estão em estado grave: cinco bombeiros voluntários e dois civis.

Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

Além de Pedrógão Grande, existem quatro grandes fogos a lavrar nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, mobilizando um total de cerca de 2.150 operacionais, 654 veículos e 16 meios aéreos.

