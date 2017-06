Caiu um avião Canadair em Pedrógão Grande

Direto

Últimas atualizações:

17:58 Desconhece-se ainda a origem do Canadair. Além de dois aviões espanhóis, pelo menos um francês também participava no combate ao incêndio.

17:56 Outras fontes adiantam que o acidente terá acontecido perto do lugar de Ouzenda.

17:54 Helicóptero da Esquadra 751 do Montijo está também a caminho do local onde se deu a queda do Canadair

17:38 Fonte da Proteção Civil espanhola citada pelo El Mundo indica que o avião é português:

17:32 O repórter da SIC Frederico Correia está em Ouzenda, a cerca de 2km onde o avião se terá despenhado. A GNR cortou as estradas e só passam veículos do INEM.

17:30 Há indicações de que a aeronave terá caído perto da localidade de Louriceira. Terá sido avistada uma bola de fogo.

17:21 Um helicóptero do INEM está a dirigir-se para o local do acidente.

17:14 De acordo com as primeiras informações, o avião será espanhol. Desde domingo, duas aeronaves Canadair de Espanha estão a combater os incêndios da região centro de Portugal.