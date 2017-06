Ferro Rodrigues apela a minuto de silêncio nacional amanhã às 13:00

Eduardo Ferro Rodrigues falava aos jornalistas no parlamento após a reunião de conferência de líderes parlamentares, em que foi tomada a decisão de apelar à realização de um minuto de silêncio à escala nacional.

"É uma forma de os portugueses que se querem associar e que querem demonstrar a sua coesão neste momento de grande consternação, de grande dor, puderem manifestar-se", afirmou o presidente do parlamento, referindo que os deputados se concentrarão nas escadarias da Assembleia.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 160 feridos, segundo um balanço divulgado esta terça-feira.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

Lusa