GNR explica porque não cortou a "estrada da morte"

De acordo com a GNR, "o fogo atingiu a estrada de forma absolutamente inusitada e repentina", " que "surpreendeu" todos, "incluindo os próprios militares". A justificação foi lida pelo chefe do Governo, esta noite, na TVI.

O primeiro-ministro considera que a resposta "é muito consonante com a própria descrição" das autoridade locais e dos populares. Acrescenta ainda que mantém a confiança "na cadeia do comando". Desde a ministra até a quem está no combate às chamas, chegando mesmo a classificar Constança Urbano de Sousa como "uma excelente ministra".

No incêndio que deflagrou, sábado, em Pedrógão Grande, morreram 64 pessoas, 47 na N236.