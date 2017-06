Gasolineira Prio oferece combustível aos bombeiros

De acordo com a gasolineira, a ajuda solidária está a ser feita desde domingo, a partir dos postos de abastecimento da Prio de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, que "por estarem muito próximos das frentes de incêndio ativas têm permitido abastecer com eficácia as diversas equipas de mais de 2.000 bombeiros que estão na região a combater este flagelo".

"Sentimos desde o primeiro momento que não podíamos ficar indiferentes num momento em que o Centro do país, região que viu a Prio nascer, passa por momentos tão dramáticos", afirmou o membro da comissão executiva da PrioEnergy Ricardo Coimbra.

Com Lusa