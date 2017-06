António Costa presente no funeral do bombeiro de Castanheira de Pera

Fonte oficial do executivo disse à agência Lusa que António Costa seguirá para Castanheira de Pera logo após representar o Governo na sessão solene plenária da Assembleia da República, pelas 15:00, em memória das vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

Ainda segundo a mesma fonte, nos funerais civis, António Costa far-se-á representar pelos assessores militar e de segurança do gabinete do primeiro-ministro.Gonçalo da Conceição Correia, de 40 anos, morreu nos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde estava internado, depois de ter ficado gravemente ferido no incêndio de Pedrógão Grande.

Lusa