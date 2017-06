Ferro Rodrigues presente em Castanheira de Pera no funeral do bombeiro

Fonte do gabinete do presidente do parlamento disse à agência Lusa que Eduardo Ferro Rodrigues seguirá para Castanheira de Pera logo após a sessão solene plenária da Assembleia da República em memória das vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

Ferro Rodrigues, segunda figura da hierarquia do Estado Português, estará no funeral ao lado Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa.

No funeral também estarão presentes os líderes do PSD, Pedro Passos Coelho, do BE, Catarina Martins, do CDS-PP, Assunção Cristas, e o presidente do PS, Carlos César.

Gonçalo da Conceição Correia, de 40 anos, morreu nos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde estava internado, depois de ter ficado gravemente ferido no incêndio de Pedrógão Grande.

Lusa