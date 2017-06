Mais de 2.300 operacionais combatem três fogos em Portugal

As chamas lavram há quatro dias em Góis, no distrito de Coimbra e em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. Os dois incêndios juntaram-se.

Mais de 40 aldeias foram evacuadas por precaução.

Espanha, França, Itália e Marrocos estão a apoiar o combate aos incêndios.

Quanto ao resto do país foram, entretanto, dominadas as chamas em Mirandela e Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

A Assembleia da República realiza hoje um minuto de silêncio às 13:00 pelas vítimas dos fogos.

Está ainda prevista uma sessão solene no Parlamento com os autarcas dos concelhos afetados.

O balanço mais recente dá conta de pelo menos 64 mortos e mais de 160 feridos.