Mais de 20 artistas em concerto solidário pelas vítimas de Pedrógão Grande

Em comunicado, a organização anunciou esta quarta-feira que o concerto "Juntos por Todos", de homenagem às vítimas dos fogos florestais, acontecerá no Meo Arena, com os bilhetes a custarem 15 euros, e será transmitido na RTP, SIC, TVI e em todas as rádios portuguesas. A receita obtida será entregue à União das Misericórdias Portuguesas.

No total, o espetáculo contará com a atuação de 25 artistas, contando-se entre eles Salvador Sobral, Luísa Sobral, AGIR, Ana Moura, Camané, Carminho, David Fonseca e Pedro Abrunhosa.

A eles juntam-se ainda Amor Electro, Aurea, D.A.M.A, David Fonseca, Diogo Piçarra, Hélder Moutinho, João Gil, Jorge Palma, Luís Represas, Matias Damásio, Miguel Araújo, Paulo Gonzo, Raquel Tavares e Rita Redshoes.

De acordo com a organização, estarão à venda bilhetes donativos, no valor de 25 euros e de 15 euros, mesmo para quem não quiser ir ao Meo Arena.

A criação do espetáculo partiu do promotor Vasco Sacramento, que no domingo tinha anunciado na rede social Facebook a intenção de fazer um concerto solidário, sensibilizado com as vítimas do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde desta quarta-feira provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.



Lusa