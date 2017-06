Marques Mendes pede investigação global à tragédia de Pedrógão Grande

Marques Mendes desafia António Costa a criar uma comissão que comece a fazer uma investigação global ao sucedido.

O ex-presidente do PSD diz não perceber "porque é que a comissão não foi ainda nomeada" e deixa uma pergunta no ar: "está-se à espera de quê?" O incêndio em Pedrógão Grande deflagrou no sábado à tarde e fez pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.