Os incêndios em Portugal vistos pelos Canadair italianos

Portugal ativou no domingo o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e, até esta quarta-feira, chegaram sete aeronaves cedidas por França, Espanha e Itália para o combate aos incêndios.

No domingo, o departamento italiano publicou a partida de um dos Canadair do aeroporto de Ciampino, em Roma.

O Canadair é um avião de combate a incêndios, foi desenhado para voar devagar e em ambientes com ventos fortes. Pode transportar dois tripulantes e levantar voo a partir de terra e da água. Abastece-se em apenas 10 segundos até 5.443 litros de água.

Itália enviou dois aviões Canadair para ajudarem no combate às chamas, no país. Esta quarta-feira, publicaram um novo vídeo do avião.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos. Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, o fogo já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta.