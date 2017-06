Voluntários do Facebook tornam-se heróis improváveis de solidariedade

O porta-voz do grupo, João Ponciano, explica à Lusa que duas carrinhas chegaram segunda-feira, "cheias até cima" com "bens alimentares, roupa, brinquedos, grande quantidade de medicamentos e comida para animais", uma recolha que começou com "conversas de Facebook entre amigos" que decidiram atuar por motivos pessoais.

"Andámos de porta a porta, fomos pela estrada fora, porta a porta", diz à Lusa João Ponciano, cansado da viagem e do percurso, no quartel dos bombeiros de Pedrógão Grande.

"Estivemos em todos os sítios, casa a casa, pessoa a pessoa, cara a cara", afirma, explicando à Lusa que o grupo "não podia não vir" à zona, porque era necessário "ver com os próprios olhos" a situação e "atuar, fazer alguma coisa".

Foi um "grupo de pessoas que se organizou pelo Facebook e organizou um peditório", recorda.

Nas aldeias atingidas pelas chamas, "as pessoas pediam-nos tudo" mas, ao mesmo tempo, "davam sinais de gratidão" em relação a toda a ajuda dada.

"Palavras leva-as o vento" e este grupo de voluntários que não está a associado a nenhuma instituição decidiu fazer alguma coisa, até porque "muitas das coisas das redes sociais não são verdade", afirma João Ponciano, numa referência a falta de meios ou de distribuição de bens.

"Vimos tudo e andámos por todo o lado". "Vimos bombeiros e fuzileiros a ressonar de cansaço", salienta João Ponciano, que agora vai regressar ao ponto com uma lista de bens para angariar junto de particulares, doadores ou instituições.

Agora, está a ser feito um "levantamento dos eletrodomésticos que são necessários", explica, não acreditando na necessidade de mais alimentos para as populações. "Bens [desse tipo] acho que são suficientes", diz.

