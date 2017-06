Bombeiros da Extremadura espanhola reforçam combate a incêndio em Góis

A força voluntária dos sapadores florestais espanhóis incluem operacionais das províncias da Galiza, Extremadura e Andaluzia, que atuam sob a autoridade das forças portuguesas de Proteção Civil.

Segundo o comandante operacional Pedro Nunes, são bombeiros altamente especializados, que têm tido no terreno "um comportamento excelente, à imagem do que acontece com os bombeiros portugueses".

O contingente da Extremadura foi direcionado para o combate "a áreas quentes" dentro do perímetro de 20 mil hectares de área ardida, que foram identificados com o recurso a imagens do satélite Copernicus.

No terreno, a tentar evitar reacendimentos, permanece uma força de 1010 operacionais, apoiados por 284 viaturas. No ataque aos pontos quentes estão a ser usados dois helicópteros ligeiros, dois helicópteros pesados Kamov e quatro hidroaviões.

Em declarações à Lusa, o comandante das forças galegas expressou a satisfação dos voluntários espanhóis por poderem ajudar os seus colegas portugueses, a quem elogiou a coragem e entrega.

"Alguns combateram o incêndio mais de 24 horas consecutivas", referiu.

O incêndio de Góis, dominado hoje de manhã, não fez vítimas mortais e consumiu cerca de 20.000 hectares.



Lusa