Câmara de Pedrógão Grande faz inventário das casas afetadas pelo fogo

Num edital afixado em vários locais públicos do concelho, o presidente do município de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, informa que a autarquia vai, com "equipas no terreno", proceder à "inventariação de habitações permanentes/habitadas afetadas pelos incêndios".

Segundo o responsável, os proprietários devem "identificar o artigo matricial urbano ou registo da conservatória [Notes:e apresentar] documentos de identificação dos proprietários e seguro de casa, caso exista".

"Será ainda realizado o inventário de habitações não ocupadas e de anexos/armazéns agrícolas e florestais, sem a necessidade de inventariação" até domingo, acrescenta Valdemar Alves.

O autarca sugere que, em caso de dúvidas, os munícipes contactem o vereador Bruno Gomes através do telefone 964 184 362.

O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e foi dado como dominado na tarde de hoje provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.

Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

O fogo foi dominado na quarta-feira à tarde.

Lusa