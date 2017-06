Costa cancela ida ao S. João em virtude da tragédia em Pedrógão Grande

"Em virtude da tragédia ocorrida na última semana em Pedrógão Grande e da situação dramática que continua a viver-se na região Centro do País, o primeiro-ministro, António Costa, cancelou a sua presença na noite de S. João em Vila Nova de Gaia", aponta a Câmara de Gaia em nota enviada às redações.

A autarquia, liderada por Eduardo Vítor Rodrigues, acrescenta que "condicionou o programa ao contexto atual do país", pelo que irá "homenagear as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, respeitando um minuto de silêncio".

Este momento ocorrerá antes do início do concerto de José Cid, marcado para as 22:00 no palco montado na Beira-Rio de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

A noite da próxima sexta-feira está reservada no Porto, bem como em muitos concelhos vizinhos, para os tradicionais festejos de São João.

Relativamente a outras alterações de programa, em resposta à agência Lusa, a câmara de Gaia indicou que "o espetáculo pirotécnico vai ser o que foi contratualizado".

Já o comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Rebelo Carvalho, disse à Lusa que o dispositivo que vai estar na noite de São João é igual ao dos outros anos e que não há qualquer tipo de reforço, "porque a resposta a essa festa já está ajustada". "Temos meios de resposta.

O dispositivo é o normal e não há nenhum reforço, nem aumento", referiu, acrescentando que aquela corporação está, no entanto, a acompanhar a evolução em Góis e em Pedrógão Grande porque se houver um alerta para o centro, têm de ir para lá.

Lusa