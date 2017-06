Santa Casa de Pedrógão Grande alerta para falsos donativos

"Uma vez que estão a circular informações falsas acerca da nossa disponibilidade para aceitar bens e voluntários, vimos por este meio esclarecer que a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande continua a aceitar toda a ajuda possível", indica a instituição, numa publicação na rede social Facebook.

Contudo, existem "pessoas fazendo-se passar por funcionários da instituição, aceitando bens, bens esses que não" estão a chegar à Santa Casa, realça, pedindo aos interessados em ajudar que entreguem os bens a "colaboradoras devidamente identificadas", isto é, com farda ou que circulam na carrinha desta entidade.

"Sabemos também que estão a circular alguns NIB's [números de identificação bancária] falsos para donativos monetários com destino à Santa Casa", aponta, solicitando, mais uma vez, que se entre em contacto direto com os serviços.





O incêndio que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que foi dado como dominado na tarde de quarta-feira, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.

Este incêndio já consumiu cerca de 30.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.

Lusa