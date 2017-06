Médicos do Mundo pedem voluntários para Castanheira de Pera

A organização não-governamental (ONG) Médicos do Mundo já está no terreno e disse em comunicado que as necessidades de apoio urgente dizem respeito às áreas da cozinha, copa e logística.

O apelo foi feito esta sexta-feira no site da organização não-governamental e em várias redes sociais.

A organização Médicos do Mundo garante que a partir da próxima segunda-feira vai estar oficialmente responsável pela Coordenação do Voluntariado nos locais afetados pelos incêndios.

A ONG informou que dispõe de meios que garantam o alojamento dos voluntários, apesar de não garantir o transporte dos mesmos.

Os interessados em colaborar com a organização Médicos do Mundo devem confirmar a presença para o número telefónico do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera: 236 432 555.

A ONG diz ainda que as vítimas da tragédia em Pedrógão Grande precisam urgentemente de ligaduras, analgésicos, soro fisiológico, produtos de higiene para tratar queimaduras e dores musculares.