6 dos 23 doentes internados em Coimbra devido ao fogo mantêm-se com prognóstico reservado

Numa nota escrita enviada à Lusa, o CHUC diz que estão internados 23 doentes, 16 deles no Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e Queimados.

Destes, nove estão na Unidade de Queimados, sendo que seis estão ventilados e com prognóstico reservado e três não ventilados e estáveis.

Um doente encontra-se internado no Serviço de Cirurgia A, polo Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) -- CHUC e um outro doente está internado no Serviço de Medicina Interna A, polo HUC - CHUC.

Quatro doentes estão internados em serviços do Hospital Geral (Covões) -- CHUC e uma criança está internada no Serviço de Cirurgia e Queimados do polo Hospital Pediátrico - CHUC e está estável.

Dois grandes incêndios atingiram a região Centro no dia 17, com começos em Góis (distrito de Coimbra) e Pedrógão Grande (Leiria), e só foram extintos no sábado.

O incêndio que deflagrou em Pedrógão GRande provocou 64 mortos e mais de 200 feridos.

Lusa