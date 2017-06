Campanha da SIC angariou 852 mil€ para ajudar as vítimas dos fogos

O valor resulta sobretudo das contribuições dos telespectadores que ligaram para a linha solidária dos canais do universo SIC, mas não só.

As publicações do grupo,como a Visão e o Expresso, doaram 10% das receitas das vendas e a SIC esperança também recebeu donativos bancários.

Será a SIC Esperança que ficará agora com a missão de assegurar que o dinheiro chega a quem de direito em parceria com instituições no terreno.