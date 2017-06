Debate quinzenal abre semana parlamentar com fogos na agenda

Esta terça-feira, no debate quinzenal, fontes do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) admitiram que a questão dos incêndios e da prevenção seja levantada na discussão com António Costa, no plenário da Assembleia da República.

Na quinta-feira, o PSD agendou um debate sobre segurança, proteção e assistência às pessoas no incêndio de Pedrogão Grande e a semana de debates parlamentares termina na sexta-feira de manhã com uma interpelação de Os Verdes sobre a floresta e desertificação do mundo rural.

No debate quinzenal de quarta-feira, será o PSD a abrir o debate, com uma ronda de perguntas ao chefe do Governo, seguindo-se PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP, PEV e Partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN).

Todos os partidos comunicaram, por antecipação, que pretendem abordar temas sociais e económicos, sendo o PEV o único, como é habitual, a colocar temas ambientais.

O BE acrescentou também temas de política internacional. O último debatequinzenal foi a 8 de junho. O tema escolhido pelo Governo foi a educação, os parceiros do PS à esquerda pressionaram o primeiro-ministro para acabar com a "vergonha nacional" das rendas excessivas na energia, mas de António Costa só ouviram que admite renegociar.

Lusa