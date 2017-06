Mais de 30 associações de Nova Jérsia ajudam vítimas de Pedrogão

"Como todos os portugueses, acordámos naquele fim de semana e decidimos que tínhamos de ajudar. Percebi que tínhamos de coordenar a ajuda e contactei os líderes das associações no estado de New Jersey para trabalharmos em conjunto", disse à Lusa o presidente do Sport Clube Português de Newark, Jack Costa.

Uma dessas iniciativas foi na noite de segunda-feira, uma maratona telefónica no canal da SIC Internacional para os EUA angariou 31 mil dólares.

Outras das iniciativas com mais peso até agora decorreram no fim de semana. Um arraial com mais de mil pessoas no Sport Club de Elizabeth, e uma festa com artistas da comunidade no Sport Club Português de Newark, que angariou 19.700 dólares.

No próximo dia 2 de julho, acontece um jantar beneficente na cidade de Union, segue-se um arraial no Sport Club Benfica no dia 8 e uma festa no Club Português de South River no dia seguinte.

"Terminamos a primeira fase de angariação no dia 9 de julho. Nessa altura vamos fazer um balanço, perceber as necessidades e programar a próxima fase de ajuda", disse Jack Costa.

O responsável diz que a organização "tem uma equipa no terreno, a identificar as famílias e as situações que mais precisam de ajuda" e que "um grupo de pessoas da organização irá a Portugal entregar os fundos, diretamente, sem intermediário.

"Em outros estados dos EUA, líderes associativos também estão a organizar eventos solidários. A Comunidade Portuguesa de Palm Coast, na Flórida, vai organizar um jantar de recolha de fundos no dia 8 de julho, e a Prince Henry Society, em Massachusetts, está a angariar fundos para fazer uma doação.

Os incêndios que deflagraram na região Centro, a 17 de junho, provocaram 64 mortos e mais de 250 feridos, e só foram dados como extintos no sábado.

Mais de dois mil operacionais estiveram envolvidos no combate às chamas, que consumiram 53 mil hectares de floresta, o equivalente a cerca de 75 mil campos de futebol.

Lusa