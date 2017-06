Pessoas cercadas pelo fogo ficaram sem ajuda por falhas de comunicação

De acordo com o Público e o Jornal de Notícias, a fita do tempo, onde se registam os dias e as horas dos incidentes e as decisões tomadas, dá conta de que o primeiro problema de comunicação aconteceu às 19:45 de sábado, dia 17, horas após o início do incêndio de Pedrógão Grande.

Depois disso, repetem-se os fracassos com a rede SIRESP e os relatos de mais pedidos de ajuda até à madrugada de dia 19.

Estes registos foram entregues a António Costa no dia 23, um dia depois da Autoridade Nacional de Protecção Civil ter enviado ao primeiro-ministro as primeiras explicações.