SIRESP conclui que não houve falhas em Pedrógão Grande

Os serviços referem que o desempenho esteve à altura da complexidade do terreno.

No documento pode ler-se que "não houve interrupção no funcionamento da rede SIRESP e nenhuma estação base ficou fora de serviço na sequência do incêndio."

O relatório, pedido pelo primeiro-ministro, conclui ainda que a rede funcionou de acordo com a arquitetura para que foi desenhada e que, apesar de cinco estações terem ficado parcialmente danificadas pelo fogo, a "rápida intervenção dos meios no terreno permitiu a reposição integral do funcionamento do serviço em cerca de 72 horas".

Recorde-se que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, ordenou ontem que fosse feito um estudo independente ao funcionamento do sistema, bem como uma auditoria pela Inspeção-Geral da Administração Interna à Secretaria-Geral Administração Interna.