Comissão técnica proposta pelo PSD avança sem PCP e PEV

O líder parlamentar do PSD sustentou hoje que estão criadas as condições para reunir um "amplo consenso" nas "próximas horas" visando a constituição de uma comissão técnica e independente que avalie "tudo o que envolveu" os incêndios.

Esse consenso entre os grupos parlamentares excluirá no entanto o PCP, que expressou "discordância frontal" e "não subscreverá nem apoiará" a criação daquela comissão, adiantou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, no final da conferência de líderes.

Como autor da proposta para a criação da comissão, o PSD irá "integrar várias sugestões deixadas pelos grupos parlamentares" com a expetativa de concluir e formalizar a proposta "no decurso da presente semana".

Está ainda por definir quais serão as atribuições da comissão e a forma como os membros serão designados, acrescentou Luís Montenegro, afirmando que no máximo "entre hoje e amanhã [quinta-feira] " possa estar concluído esse trabalho.

O objetivo é que o texto que venha a ser consensualizado possa ser votado na sexta-feira em votação final global.

"Não me parece que haja razão para prever dificuldade nesse domínio", antecipou, frisando que a investigação a levar a cabo pela comissão técnica "não prejudica todas as outras" que sejam promovidas por outras entidades, nomeadamente as que estiveram no teatro de operações e pela tutela.

Com Lusa