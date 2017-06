Saúde 24 criou novo algoritmo para apoiar vítimas de situações de crise

"Para colaborar nas respostas de saúde", a Saúde 24 "desenvolveu um novo algoritmo de ajuda e apoio às pessoas que vivenciaram as situações de crise, de exceção, com impacte na saúde", adianta a DGS num comunicado publicado na sua página na Internet.



Com o novo algoritmo, a Saúde 24 procurou "adequar a sua resposta às necessidades dos cidadãos", tal "como tem feito no passado" e "tendo em conta os últimos acontecimentos trágicos vividos" em Portugal, nomeadamente os incêndios que deflagraram na região Centro no passado dia 17 de junho e que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos.



Com o algoritmo "Problemas de adaptação em situação de crise" é "reforçada a capacidade de avaliação dos problemas de saúde, nomeadamente os que estão relacionados com situações de crise, de exceção através da identificação do risco e da capacidade de adaptação das pessoas que vivenciaram os acontecimentos traumáticos ocorridos", refere a DGS.



Com esta avaliação, é estimada a necessidade de observação médica, pretendendo auxiliar as pessoas na adaptação às situações de crise vivenciadas, através de um processo relacional telefónico de escuta ativa, acrescenta.



Para o efeito, e com o processo de relação de ajuda estabelecido, são facultados aconselhamentos de autocuidados com medidas específicas e concretas, nomeadamente de apoio psicológico.



Neste âmbito, estão previstas chamadas de seguimento periódicas, informa a DGS.



Os algoritmos avaliam os sintomas ou sinais que os utentes sentem poder estar a alterar o seu bem-estar, para efeitos de triagem e orientação.



Os problemas de saúde manifestados ao telefone são avaliados por enfermeiros que, seguindo um conjunto de questões numa árvore de apoio à decisão clínica, avaliam o risco da situação e priorizam a necessidade de orientação para observação médica ou para a realização de autocuidados pelo próprio.



Esta avaliação prevê o aconselhamento de um conjunto de ações que, individualmente, podem resolver a situação, podendo, se necessário, continuar a ser apoiados pela Saúde 24 através de chamadas de seguimento.

