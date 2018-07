Portugal falha reconquista do título europeu de surf em juniores

No Eurosurf, a seleção lusa somou 10.203 pontos, menos 293 do que a formação francesa, enquanto a Espanha assegurou o segundo lugar do pódio, com 10.281.

Destaque para a vitória de António Dantas na competição de longboard para sub-18 e para o segundo lugar da surfista Mafalda Lopes ficou no mesmo escalão."Foi um campeonato muito bem disputado, Portugal esteve em primeiro lugar em todos os dias da competição.

Acabamos com dois campeões europeus, longboard e bodyboard [Filipa Broeiro] , e uma vice-campeã europeia", disse João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf, citado pela sua assessoria de imprensa.

O campeonato europeu de juniores integrou o programa do Ocean Spirit, numa competição em que Portugal defendia o título coletivo (surf, bodyboard e longboard) conquistado em 2016, em Marrocos.Esta foi a segunda vez que este campeonato foi disputado em Portugal - a primeira edição nas águas nacionais, em 1996, terminou com a vitória da seleção portuguesa.



Com Lusa