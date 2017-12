O tempo para hoje

De acordo com a informação disponibilizada no site do IPMA, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado.

Os aguaceiros vão ser fracos e pouco frequentes passando a períodos de chuva fraca, tornando-se por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir do início da tarde e estendendo-se gradualmente às regiões Norte, Centro e Alto Alentejo.



Vai registar-se queda de neve acima de 1000 metros, subindo gradualmente a cota

para 1800 metros a partir do fim da manhã.



Já o vento começará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, aumentando

gradualmente para moderado a forte (25 a 45 km/h) com rajadas até 80 km/h a partir do meio da tarde.