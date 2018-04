Tempo para hoje

De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Norte até ao início da tarde.

Vão registar-se condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, granizo e trovoada durante a tarde, em especial no interior e nas regiões Centro e Sul.



Vento vai apresentar-se em geral fraco do quadrante norte, soprando por vezes

moderado (até 30 km/h) do quadrante leste nas terras altas.