Orivárzea - O arroz Carolino português reconhecido por Gourmets

Nasce nas lezírias ribatejanas e acaba apresentado nos mais deliciosos e requintados pratos da gastronomia portuguesa. É produzido e comercializado pela empresa Orivárzea, o maior produtor de arroz a nível nacional e o maior da Europa de carolino (o tipo mais consumido em Portugal).



A história desta companhia começou em 1997, quando 10 orizicultores do Ribatejo se juntaram para produzir, de forma integrada (produção não nociva à saúde nem ao ambiente), um arroz de excelência, da semente Ariete, apreciado por chefs e gastrónomos por absorver facilmente os aromas dos temperos e ingredientes com que se confeciona. Este reconhecimento valeu-lhe vários galardões, entre eles o Sabor do Ano. Em 2017 arrecadou mais um: o Prémio Intermarché Produção Nacional, na categoria de Produção Primária. Esta distinção, “em conjunto com outras situações que colocámos em prática, ajudou a que hoje sejamos uma marca mais próxima e acarinhada pelo consumidor, com um crescimento a todos os níveis, sobretudo na visibilidade e na notoriedade junto dos clientes e lojas Intermarché, o que alavancou as vendas”, conta Jorge Parreira, diretor Comercial e de Marketing da Orivárzea, que, entre outras, detém a marca Bom Sucesso.



A variedade Ariete é responsável por cerca de 70% da produção desta organização, localizada em Salvaterra de Magos, que nos seus 5300 hectares de arrozais também produz outros tipos de arroz para além do carolino, como o agulha, o aromático e o integral, bem como especiais para sushi, para risotto e para bebés.