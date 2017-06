Cria de panda gigante nasceu hoje no Jardim Zoológico de Tóquio

A cria, filha de Shin Shin e do panda Ri Ri, nasceu às 12:00 locais (03:00 GMT). Os progenitores, ambos com 11 anos, viajaram da China para Tóquio, em 2011, e já tinham tido uma cria em 2012, a primeira no zoo de Tóquio em 24 anos, que faleceu de pneumonia seis dias depois de nascer.

Shin Shin mostrou sinais de gravidez em 2013, porém mais tarde percebeu-se que tinha sido falso alarme.

O nascimento da nova cria (cujo sexo não foi divulgado) pode ter um impacto positivo para o centro em cerca de 216 milhões de euros, segundo peritos locais, consultados pelo jornal diário Nikkei.

O panda gigante é a espécie mais vulnerável no reino animal devido à dificuldade de reprodução, um problema que surgiu na sequência da perda de habitat e do curto período fértil das fêmeas, de cerca de 36 horas por ano.

Em setembro de 2016, a União Internacional da Conservação da Natureza retirou o urso panda da lista de espécies em perigo de extinção e catalogou-o como "uma espécie vulnerável" dentro da classificação de nove níveis.

Da classificação que mede o risco de desaparecimento de cada espécie fazem parte os escalões 'em perigo', ' vulnerável' e 'extinto'.

Segundo as autoridades chinesas, onde vive a maioria dos pandas gigantes em liberdade, existem 1.864 na China e 371 vivem em cativeiro em todo o mundo.

Lusa