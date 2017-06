Procurador diz que foi demitido depois de recusar atender telefonema de Trump

Preet Bharara, conhecido pelas investigações sobre corrupção e por processar mais de cem executivos de Wall Street, explicou que foi demitido depois de se recusar a atender um terceiro telefonema de Trump. A Casa Branca ainda não respondeu aos comentários do ex-procurador federal de Nova Iorque.

Bharara foi nomeado em 2009 por Barack Obama para o cargo de procurador em Manhattan. Desde que Trump o conheceu, no final de 2016, parecia que "tentava cultivar algum tipo de relacionamento mais próxima", mas depois de ter assumido a Presidencia dos EUA, Bharara considerou que seria "desadequado", sublinhou o procurador.

"O Presidente Obama não me telefonou nenhuma vez em sete ano e meio", afirmou. "O número de chamadas que eu esperava receber do Presidente seria zero porque tem de haver algum tipo de distância nas funções inerentes aos diferentes cargos", acrescentou Bharara.

A entrevista dada ao ABC News aconteceu poucos dias depois do polémico depoimento de James Comey no Senado.

O antigo diretor do FBI, que foi demitido em maio, acusou Trump de mentir e de o difamar. Comey disse ter entendido os pedidos de Trump para encerrar a investigação a um conselheiro como uma ordem. Comey confirmou ainda uma forte campanha do Governo russo para manipular as eleições norte-americanas.

Comey disse ainda durante o seu testemunho que pediu a um amigo para divulgar o conteúdo das notas que escreveu sobre as conversas que manteve com o Presidente, considerando que essas notas não são nenhum segredo de Estado nem estão sujeitas a restrições à divulgação.

Também na semana passada, Trump deu mais um passo para eliminar vestígios da Administração anterior no Departamento de Justiça, ao pedir a renúncia imediata de 46 procuradores nomeados por Barack Obama.

A Justiça americana divide-se territorialmente em 94 distritos, que contam com um procurador nomeado pelo Presidente por recomendação de um senador. É tradição que os procuradores ponham seu lugar à disposição do novo Presidente. Muitos dos nomeados por Obama deixaram o cargo após a posse de Trump a 20 de janeiro, mas 46 mantiveram-se no ativo, um deles foi Preet Bharara.