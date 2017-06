Panamá estabelece relações diplomáticas com a China e corta com Taiwan

"O Governo da República do Panamá rompe hoje (segunda-feira) as suas relações diplomáticas com Taiwan", afirma um comunicado oficial. O país anunciou na mesma ocasião o estabelecimento de relações diplomáticas com a República Popular da China.

Em declarações à emissora pública de rádio e televisão, o Presidente disse que as negociações para o estabelecimento de relações bilaterais terminaram na segunda-feira em Pequim, entre os ministros dos Negócios Estrangeiros do Panamá e da República Popular da China, um país que "sempre teve um papel relevante na economia" da nação da América central.

"Até hoje a República do Panamá não tinha relações diplomáticas com a República Popular da China, um Estado que só por si representa 20% da população mundial e constitui a segunda maior economia do mundo. Esta é uma situação que um Presidente responsável não pode continuar a perpetuar", declarou Varela.

O Presidente acrescentou que a China "sempre teve um papel preponderante na economia do Panamá". "Atualmente é o segundo mais importante utilizador do Canal do Panamá e o principal fornecedor de mercadorias na Zona Livre de Colón", a maior do hemisfério e localizada no Caribe panamenho.

