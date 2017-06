Turquia anuncia preparativos para enviar tropas para o Qatar

De acordo com um comunicado hoje citado pela AP, os militares turcos seguiram na segunda-feira para o Qatar para estudar e coordenar os preparativos para o envio das tropas, num número não especificado.

As Forças Armadas da Turquia disseram que estas visitas militares são frequentes desde 2015 e lembraram que a Turquia e o Qatar têm desenvolvido laços de proximidade ao longo dos anos e chegaram a um acordo em 2014 para implantar uma base militar turca no Qatar.

Num sinal de apoio ao Qatar, o Parlamento turco e o Presidente aprovaram rapidamente legislação para aumentar a cooperação militar na última semana, que prevê o treino militar e o destacamento de tropas.

Desde 05 de junho que o Golfo está mergulhado numa grave crise diplomática que irrompeu quando a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, países vizinhos do Qatar, mas também o Egito e o Iémen, romperam relações diplomáticas com Doha, que acusam de apoiar o terrorismo.

Os três países do Golfo também fecharam as suas fronteiras terrestres e marítimas com o pequeno emirado e impuseram sérias restrições à companhia aérea nacional.

Lusa