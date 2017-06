Atirador que atingiu congressista perto de Washington morreu

James T. Hodgkinson morreu no hospital devido aos ferimentos de balas disparadas pela polícia no local do tiroteio.

Esta manhã, pelas 6:30 locais (11:30 em Lisboa) abriu fogo num campo de basebol onde treinavam representantes do Congresso norte-americano.

Cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais Steve Scalise, um dos líderes do Partido Republicano na Câmara dos Representantes.

O congressista foi operado e está entretanto livre de perigo.

Atirador tinha ameaçado Trump nas redes sociais

De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, o suspeito acusou no Facebook o Presidente dos Estados Unidos de ser "um traidor", adiantando ser "hora de destruir Trump e companhia".

Também exprimia o seu apoio pelo candidato à nomeação democrata para as presidenciais de 2016 Bernie Sanders.

Sanders condena "ato abjeto"

O antigo candidato às primárias para a presidência dos EUA e atual senador democrata condenou o "ato desprezível" cometido por um dos seus apoiantes, diz em comunicado citado pelas agências de notícias.

Trump cancela compromissos em dia de aniversário

O Presidente dos Estados Unidos cancelou hoje os atos públicos que tinha previsto. Trump, que hoje celebra 71 anos, manifestou-se "profundamente triste" pelo tiroteio.

"Estamos profundamente entristecidos por esta tragédia", afirmou Trump, num breve comunicado divulgado pela Casa Branca.

No Twitter, descreveu Scalise como "um verdadeiro amigo" e "um patriota", prevendo que "vai recuperar completamente".