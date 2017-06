Estudante dos EUA libertado pela Coreia do Norte chega ao Ohio

O avião que transportava Otto Warmbier chegou, pelas 22:20 de terça-feira (03:20 de hoje em Lisboa), a um aeroporto em Cincinnati, de onde foi levado para o hospital.

Segundo os pais, o jovem de 22 anos está em coma há mais de um ano, depois de ter contraído botulismo.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, disse ainda que está a trabalhar para a libertação de outros três cidadãos norte-americanos detidos na Coreia do Norte.

Otto Warmbier foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados pelo Supremo Tribunal norte-coreano em março do ano passado, depois de admitir ter roubado um cartaz decorado com uma palavra de ordem de cariz político, num hotel em Pyongyang, onde estava hospedado, no âmbito de uma digressão em janeiro de 2016.

O jovem foi acusado de "atividades hostis" e conspiração contra a unidade da Coreia do Norte.

Lusa