Jovens ficaram perdidos nas Catacumbas de Paris durante três dias

Os túneis formam um labirinto e têm cerca de 250 quilómetros de comprimento, não têm iluminação e a temperatura média ronda os 15 graus celcius.

Segundo a BBC no final do século XVIII foram transferidos para as Catacumbas de Paris cerca de seis milhões de esqueletos de parisienses, devido ao excesso de restos humanos nos cemitérios da capital francesa.

Charles Platiau

"Encontrámo-los graças aos cães [das equipas de resgate]", disse um porta-voz dos bombeiros de Paris, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo o responsável do museu, todos os anos milhares de pessoas visitam o local, numa zona aberta ao público, e nunca ninguém se perdeu.

Sabe-se ainda que muitos jovens conseguem aceder aos túneis através de entradas secretas, vedadas e proibidas por lei desde 1955, para organizarem festas ou caças ao tesouro.

Até agora ainda não foi revelada a identidade da pessoa que fez a denúncia do desaparecimento dos jovens, nem a razão pela qual se perderam.