Lembra-se do "covfefe" de Trump? Pode vir a ser o nome de uma lei

O nome da proposta de lei é C.O.V.F.E.F.E. - Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement, explica Mike Quigley, eleito pelo estado de Illinois para a Câmara dos Representantes.

"A utilização frequente e sem filtro pelo Presidente Trump na sua conta pessoal Twitter como um meio de comunicação oficial é inédita", refere o democrata.

"Se o Presidente utiliza as redes sociais para fazer declarações sem avisar sobre a política nacional, devemos assegurar-nos que tais declarações sejam identificadas e guardadas para memória futura. Os tweets são poderosos e o presidente deve ser responsabilizado por cada um deles", sublinha Mike Quigley

Todo o conteúdo digital produzido durante um mandato presidencial é arquivado, mas apenas o da conta oficial @POTUS. Esta conta que Trump utiliza regularmente é pessoal @realDonaldTrump

Misterioso covfefe

A misteriosa expressão tweetada por Trump a 31 de maio suscitou interrogações e sarcasmos pela internet. Alguns sugeriram que o governante tinha adormecido a escrever ou que simplesmente tinha escrito à pressa "coverage" - cobertura jornalística.

O mistério não chegou a ficar resolvido, mesmo depois de o porta-voz da Casa Branca Sean Spicer ter declarado: "O Presidente e um pequeno grupo de pessoas sabem exatamente o que quer dizer".

O tweet foi apagado e foi seguido de outro, irónico: "Quem descobrirá o verdadeiro significado de covfefe??? Divirtam-se!".