Localizados todos os portugueses que viviam no prédio que se incendiou em Londres

Última atualização às 10:13

As chamas estão a ser combatidas por 200 bombeiros e 40 veículos. Desconhecem-se para já as causas do incêndio.



"Há vários mortos. Não posso confirmar um número neste momento, devido ao tamanho e complexidade do prédio", afirmou Dany Cotton, responsável pela Brigada de Incêndios de Londres, em declarações à imprensa.

O comandante Stuart Cundy, da polícia metropolitana de Londres, disse que "todos os serviços de emergência e outras agências continuam a trabalhar juntas no local do incêndio".



"Consigo confirmar que há vítimas mortais e feridos. (...) Qualquer pessoa que esteja preocupada com familiares e amigos deve contactar as autoridades. Se não conseguir de imediato, por favor, tente outra vez", disse.



O responsável adiantou ainda que "foi colocado um cordão de segurança nas imediações e alguns residentes de prédios da zona foram retirados por precaução".



"A autoestrada 40 foi encerrada nos dois sentidos. Pedimos por favor às pessoas que se mantenham afastadas da zona", disse.

A SIC falou com dois emigrantes em Londres que conhecem portugueses que moram no prédio atingido pelas chamas e que estão, neste momento, a salvo. Os emigrantes descrevem uma noite de grande aflição.

O incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje à 1:15 (mesma hora em Lisboa) na torre Grenfell, numa zona próxima de Notting Hill.