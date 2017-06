Marcelo expressa solidariedade para com famílias atingidas por incêndio em Londres

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado expressa "a sua solidariedade para com todas as famílias atingidas pelo trágico incêndio que atingiu uma torre residencial no centro da capital inglesa", esta quarta-feira de madrugada, causando pelo menos seis mortos e 74 feridos.

Marcelo Rebelo de Sousa apresenta "as suas sentidas condolências" às autoridades britânicas e às famílias das vítimas, e manifesta "o desejo de rápida recuperação dos feridos", referindo-se particular às três famílias portuguesas que residiam naquele prédio, e às duas crianças internadas.

O Presidente da República manifesta "o seu especial cuidado com as duas crianças portuguesas feridas no incidente, bem como com as famílias portuguesas atingidas", e "a elas em especial expressa a sua solidariedade neste momento difícil".

Lusa