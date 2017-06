Número de mortos no incêndio em Londres sobe para 12

Mais de 200 bombeiros participam nas operações de rescaldo que se vão estender por mais 24 horas, no local do incêndio que deflagrou esta madrugada em Londres.

Entre os moradores afetados estão quatro famílias portuguesas, sendo que uma delas se encontra hospitalizada com prognóstico reservado.

De acordo com os moradores do prédio, as questões de segurança no edificio de 24 andares foram sempre uma preocupação.

Quase todos os moradores assinaram uma petição sobre segurança contra incêndios que abordava vários tópicos, como a localização das caldeiras, dos extintores ou a sinalização luminosa nas saídas de emergência.

Um antigo responsável da associação de moradores diz que o documento foi assinado por 90% dos moradores e posteriormente entregue à administração do condomínio, mas que nada foi feito.

Varios moradores dizem que receberam instruções para permanecer em casa durante o incêndio que deflagou esta madrugada e que os alarmes de incêndio do prédio não dispararam.

As autoridades dizem que as causas do fogo são ainda desconhecidas.