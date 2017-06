Repórter desportiva acusada de sequestro e assassinato na Colômbia

A polícia colombiana informou que a modelo deverá ter participado no sequestro de Hugo López Moncayo e Milton Caro Villamil no dia 30 de dezembro de 2011, num bar na cidade colombiana de Cali. Na altura o grupo pediu um resgate de três milhões de pesos colombianos, mas como o resgate não chegou a ser pago, os dois homens foram assassinados. Mais tarde, a 27 de janeiro de 20102 os corpos foram encontrados no Rio Cauca.

O grupo era constituído por quatro pessoas, Paulin e mais três homens. Dois já estavam presos. Um outro homem apelidado de "La Bruja" foi detido na mesma semana que a modelo.

Polícia de Cali

Paulin Díaz era responsável por manter as vítimas em cativeiro. Caso seja condenada, a repórter desportiva poderá ter de cumprir até 23 anos de prisão.

Questionado sobre o assunto, o canal de televisão onde Paulin trabalhava lamentou o sucedido. “A senhora Paulin Karine Diaz Garcia participava ocasionalmente, desde o ano passado, na sessão de desporto do nosso programa Guía Magazin (...) o trabalho dela não era remunerado, e o interesse dela era de exposição e reconhecimento no meio televisivo (...)”, divulgou o Canal 2.